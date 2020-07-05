В Австрии задержали второго подозреваемого попросившего убежища россиянина

Власти Австрии арестовали еще одного мужчину, который подозревается в убийстве россиянина, попросившего здесь убежища. Об этом информирует издание Oberösterreichische Nachrichten.

Следователи после проведенных допросов переквалифицировали статус мужчины, родившегося в Чечне, из свидетеля в подозреваемого. По официальной информации, в момент убийства он находился на месте преступления. Меру пресечения ему изберет суд, отмечает Lenta.ru.

СМИ: Убитый в Австрии чеченец может быть связан с Кадыровым

Ранее стало известно о задержании первого подозреваемого - 47-летнего россиянина - в австрийском городе Линц, где он оказался после убийства российского гражданина в городе Герасдорф 4 июля.

В СМИ также появилась информация, что убитым может быть чеченец Мамихан Умаров, более известный как Анзор из Вены, критиковавший главу Чечни Рамзана Кадырова.

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ФОТО: pxhere.com
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