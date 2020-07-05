В Австрии задержали второго подозреваемого попросившего убежища россиянина

Власти Австрии арестовали еще одного мужчину, который подозревается в убийстве россиянина, попросившего здесь убежища. Об этом информирует издание Oberösterreichische Nachrichten.

Следователи после проведенных допросов переквалифицировали статус мужчины, родившегося в Чечне, из свидетеля в подозреваемого. По официальной информации, в момент убийства он находился на месте преступления. Меру пресечения ему изберет суд, отмечает Lenta.ru.