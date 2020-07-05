СМИ: Убитый в Австрии чеченец может быть связан с Кадыровым

Убитым в австрийском Герасдорфе россиянином, предположительно, является Мамихан Умаров, экс-наемник из Чечни, более известный как Анзор из Вены. Он критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова и находился под защитой австрийских полицейских, сообщает «Кавказ.Реалии».

«Стрелявшим был уроженец Чечни. Убитым, по нашей информации, является Анзор из Вены», — цитирует Lenta.ru слова представителя одной из чеченских диаспор в Европе.