СМИ: Убитый в Австрии чеченец может быть связан с Кадыровым
Убитым в австрийском Герасдорфе россиянином, предположительно, является Мамихан Умаров, экс-наемник из Чечни, более известный как Анзор из Вены. Он критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова и находился под защитой австрийских полицейских, сообщает «Кавказ.Реалии».
«Стрелявшим был уроженец Чечни. Убитым, по нашей информации, является Анзор из Вены», — цитирует Lenta.ru слова представителя одной из чеченских диаспор в Европе.
Отмечается, что Мамихан Умаров позиционировал себя в СМИ как бывший наемник из Чечни. Он критиковал Кадырова. Слова Умарова в адрес главы республики часто носили оскорбительный характер.
Напомним, в австрийском городе Герасдорф в субботу, 4 июля, застрелен 43-летний гражданин России. По информации представителя полиции Вальтера Шварценекера, в городе Линце задержан 47-летний предполагаемый убийца. Он также является россиянином. Полиция уточняет обстоятельства и мотивы убийства.
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