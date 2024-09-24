В Алтайском крае потерпел крушение легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет упал в Алтайском крае. Об этом сообщает МЧС.

Инцидент произошел в районе села Верхозерное. Воздушное судно СП-30 потерпело крушение, зацепив линию электропередач.

«На борту был только пилот, он не пострадал», — подчеркнули в МЧС.

На месте крушения работают сотрудники ведомства.

Ранее на территории Алтайского края упал легкомоторный самолет, погиб пилот, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Крушение СамолетаАлтайский КрайМЧС

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