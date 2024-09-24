В Алтайском крае потерпел крушение легкомоторный самолет
24 сентября 202410:40
Легкомоторный самолет упал в Алтайском крае. Об этом сообщает МЧС.
Инцидент произошел в районе села Верхозерное. Воздушное судно СП-30 потерпело крушение, зацепив линию электропередач.
«На борту был только пилот, он не пострадал», — подчеркнули в МЧС.
На месте крушения работают сотрудники ведомства.
Ранее на территории Алтайского края упал легкомоторный самолет, погиб пилот, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru