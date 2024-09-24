В Алтайском крае потерпел крушение легкомоторный самолет

Собянин: До 2030 года доля нового подвижного состава московского метро увеличится до 95% Образовательные учреждения столицы получили более 4 млн квадратных метров недвижимости с 2010 года Фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» посетили более 10,5 миллионов человек Большинство обитателей Московского зоопарка продолжают гулять на улице Погожий осенний день ожидает жителей столичного региона сегодня