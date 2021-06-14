В Австралии автомобиль врезался в зрителей гонок

В Северной территории Австралии автомобиль въехал в толпу зрителей на гонках Finke Desert Race. Один человек погиб, еще двое пострадали, сообщил The Guardian.

В Техасе автомобиль въехал в толпу зрителей во время гонки

По данным местной полиции, гоночный автомобиль выехал за трассу и на высокой скорости протаранил толпу зрителей. Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что на месте погиб 60-летний зритель. Кроме того, пострадал 50-летний болельщик и женщина-штурман автомобиля.

Сейчас правоохранители опрашивают свидетелей. Место аварии оцепили, зрителей вывели. В настоящее время ведется расследование.

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ТЕГИ:АварияАвтогонкиАвстралия
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