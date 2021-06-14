В Австралии автомобиль врезался в зрителей гонок

По данным местной полиции, гоночный автомобиль выехал за трассу и на высокой скорости протаранил толпу зрителей. Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что на месте погиб 60-летний зритель. Кроме того, пострадал 50-летний болельщик и женщина-штурман автомобиля.

Сейчас правоохранители опрашивают свидетелей. Место аварии оцепили, зрителей вывели. В настоящее время ведется расследование.

