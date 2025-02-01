В авиакатастрофе в Филадельфии погибла девочка, прибывшая в США за лечением

Отмечается, что в самолете находились четыре члена экипажа и ребенок с сопровождающим. Как уточнила компания, она не может сообщить о выживших.

По словам Голда, погибший ребенок — девочка родом из Тихуаны, которая проходила лечение в США.

«Все, что я могу сказать, это то, что пациент получил средства от... благотворительности, чтобы пройти жизненно важное лечение в США», — рассказал собеседник канала.

Он добавил, что девочка прошла курс лечения и возвращалась домой в Мексику. В результате авиакатастрофы погибла и мать пациентки.

Ранее в Филадельфии небольшой самолет упал на жилые дома, власти сообщили, что из-за ЧП были повреждены несколько домов и автомобилей. Причиной авиакатастрофы могли стать баллоны с кислородом в самолете.

