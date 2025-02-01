В авиакатастрофе в Филадельфии погибла девочка, прибывшая в США за лечением

Компания-владелец потерпевшего крушение в Филадельфии самолета Jet Rescue Air Ambulance подтвердила, что борт был медицинским и в нем находились шесть человек. Об этом сообщил представитель организации Шай Голд, передает телеканал NBC.

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Отмечается, что в самолете находились четыре члена экипажа и ребенок с сопровождающим. Как уточнила компания, она не может сообщить о выживших.

По словам Голда, погибший ребенок — девочка родом из Тихуаны, которая проходила лечение в США.

«Все, что я могу сказать, это то, что пациент получил средства от... благотворительности, чтобы пройти жизненно важное лечение в США», — рассказал собеседник канала.

Он добавил, что девочка прошла курс лечения и возвращалась домой в Мексику. В результате авиакатастрофы погибла и мать пациентки.

Ранее в Филадельфии небольшой самолет упал на жилые дома, власти сообщили, что из-за ЧП были повреждены несколько домов и автомобилей. Причиной авиакатастрофы могли стать баллоны с кислородом в самолете.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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