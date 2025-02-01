СМИ назвали возможную причину авиакатастрофы в Филадельфии
Причиной авиакатастрофы в Филадельфии в США могли стать баллоны с кислородом, находившиеся в потерпевшем крушение самолете. Об этом сообщает Fox News.
«Как мы понимаем, очень возможно, что, так как это медицинский самолет, кислород и... топливо могли спровоцировать... мощный взрыв», — отмечается в сообщении.
Воздушное судно было полностью заправлено, так как оно направлялось в штат Миссури.
В свою очередь, телеканал Fox News со ссылкой на полицию сообщил, что недалеко от места авиакатастрофы обнаружили один кислородный баллон.
Ранее в Филадельфии небольшой самолет рухнул на жилые дома, по данным СМИ, ЧП произошло с медицинским бортом. В самолете находились шесть человек. По словам мэра Филадельфии, из-за авиакатастрофы были повреждены несколько домов и автомобилей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru