СМИ назвали возможную причину авиакатастрофы в Филадельфии

«Как мы понимаем, очень возможно, что, так как это медицинский самолет, кислород и... топливо могли спровоцировать... мощный взрыв», — отмечается в сообщении.

Воздушное судно было полностью заправлено, так как оно направлялось в штат Миссури.

В свою очередь, телеканал Fox News со ссылкой на полицию сообщил, что недалеко от места авиакатастрофы обнаружили один кислородный баллон.

Ранее в Филадельфии небольшой самолет рухнул на жилые дома, по данным СМИ, ЧП произошло с медицинским бортом. В самолете находились шесть человек. По словам мэра Филадельфии, из-за авиакатастрофы были повреждены несколько домов и автомобилей.

