В аварии с микроавтобусом в Калужской области пострадали 16 человек
В результате ДТП в Калужской области пострадали 16 человек. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на региональное отделение МЧС. Отмечается, что участниками аварии стали микроавтобус и легковой автомобиль. Они, по имеющейся информации, столкнулись на 91-м километре трассы Москва — Малоярославец — Рославль, отмечает RT.
А накануне ДТП с участием фуры и микроавтобуса произошло в Новошахтинске Ростовской области, в результате чего погибли два человек. Авария произошла около девяти вечера. По информации ТАСС, водитель фуры сел за руль в нетрезвом состоянии из-за чего не справился с управлением и врезался в микроавтобус.
Два человека погибли на месте происшествия. Еще трое были госпитализированы с травмами.
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