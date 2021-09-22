В аварии с микроавтобусом в Калужской области пострадали 16 человек

А накануне ДТП с участием фуры и микроавтобуса произошло в Новошахтинске Ростовской области, в результате чего погибли два человек. Авария произошла около девяти вечера. По информации ТАСС, водитель фуры сел за руль в нетрезвом состоянии из-за чего не справился с управлением и врезался в микроавтобус.

Два человека погибли на месте происшествия. Еще трое были госпитализированы с травмами.

