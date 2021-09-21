Более тысячи детей погибли в России во время летних каникул
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что во время летних каникул жертвами различных чрезвычайных происшествий стали 1 053 ребёнка, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что основной причиной гибели несовершеннолетних стали несчастные случаи на воде и пожары. По результатам проведённых сотрудниками ведомства проверок было возбуждено три тысячи уголовных дел.
Бастрыкин призвал своих подчинённых незамедлительно реагировать на сообщения о травмировании или гибели детей,оперативно и качественно расследовать все подобные инциденты.
Ранее в Ставропольском крае столкнулись легковой автомобиль, грузовик и микроавтобус, сообщает RT. В результате ДТП погибли пять девочек 2008 года рождения - воспитанницы детской спортивной школы Волгограда.
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