Более тысячи детей погибли в России во время летних каникул

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что во время летних каникул жертвами различных чрезвычайных происшествий стали 1 053 ребёнка, сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении говорится, что основной причиной гибели несовершеннолетних стали несчастные случаи на воде и пожары. По результатам проведённых сотрудниками ведомства проверок было возбуждено три тысячи уголовных дел.

Бастрыкин призвал своих подчинённых незамедлительно реагировать на сообщения о травмировании или гибели детей,оперативно и качественно расследовать все подобные инциденты.

Ранее в Ставропольском крае столкнулись легковой автомобиль, грузовик и микроавтобус, сообщает RT. В результате ДТП погибли пять девочек 2008 года рождения - воспитанницы детской спортивной школы Волгограда.

