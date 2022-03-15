В аварии с «КамАЗом» в Новосибирске погибли три человека
В Новосибирске автомобиль Toyota Ipsum врезался в стоящий у обочины «КамАЗ» с прицепом, сообщает ГУМВД по Новосибирской области.
Авария произошла минувшей ночью на территории Октябрьского района. Водитель 1996 года рождения на автомобиле Toyota Ipsum ехал по улице Большевистской, когда совершил наезд на «КамАЗ».
В результате аварии двое мужчин и женщина погибли на месте ДТП. Еще три человека госпитализированы с различными травмами.
Напомним, в Нижнем Новгороде пьяный водитель врезался в шестерых пешеходов. Инцидент произошел 8 марта.
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