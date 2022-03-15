В аварии с «КамАЗом» в Новосибирске погибли три человека

Авария произошла минувшей ночью на территории Октябрьского района. Водитель 1996 года рождения на автомобиле Toyota Ipsum ехал по улице Большевистской, когда совершил наезд на «КамАЗ».

В результате аварии двое мужчин и женщина погибли на месте ДТП. Еще три человека госпитализированы с различными травмами.

Напомним, в Нижнем Новгороде пьяный водитель врезался в шестерых пешеходов. Инцидент произошел 8 марта.



