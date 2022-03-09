Пьяный водитель сбил шестерых пешеходов в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде пьяный водитель врезался в шестерых пешеходов. Об этом рассказали в пресс-службе ГУМВД по области.

По данным источника, инцидент произошел 8 марта примерно в 22:10 часа на улице Коммуны. Водитель Hyundai Accent 1994 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, передвигался по тротуару и наехал на пешеходов.

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Отмечается, что две женщины и четыре мужчины получили травмы. Они доставлены в медучреждение. Самого злоумышленника, водительский стаж которого составляет всего один год, задержали.

Главное следственное управление ГУМВД России по Нижегородской области возбудило уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Максимальное наказание за это преступление предусматривает лишение свободы сроком до семи лет.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
ТЕГИ:АварияВодителиПешеходыДТПНижний Новгород
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