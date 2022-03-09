Пьяный водитель сбил шестерых пешеходов в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде пьяный водитель врезался в шестерых пешеходов. Об этом рассказали в пресс-службе ГУМВД по области.

По данным источника, инцидент произошел 8 марта примерно в 22:10 часа на улице Коммуны. Водитель Hyundai Accent 1994 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, передвигался по тротуару и наехал на пешеходов.