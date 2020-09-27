В аварии с автобусом погибли шесть человек в Калининградской области
В результате столкновения рейсового автобуса и грузового автомобиля в Калининградской области шесть человек погибли, восемь получили травмы разной степени тяжести. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-релиз МЧС.
Уточняется, что происшествие произошло на участке автодороги Переславское — Янтарный около посёлка Кумачево.
Из шести погибших один – ребенок 2011 года рождения. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Подробности происшествия выясняют спасатели и сотрудники правоохранительных служб.
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