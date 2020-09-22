После ДТП с автобусом под Хабаровском 15 человек госпитализированы

В результате ДТП с автобусом в Хабаровском крае пострадали 45 человек. Это все находившиеся в транспортном средстве. У них травмы различной степени тяжести, сообщает краевой центр медицины катастроф. Из них 15 человек были госпитализированы. Среди них есть тяжело пострадавшие.

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Авария произошла в Ульчском районе. Пассажирский автобус перевернулся. В нем находились 44 пассажира и водитель, пишет «Свободная пресса». Люди получили ссадины, ушибы, переломы, повреждения мягких тканей.

О причинах ДТП пока ничего не сообщается.


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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:Хабаровский КрайДТП
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