После ДТП с автобусом под Хабаровском 15 человек госпитализированы

В результате ДТП с автобусом в Хабаровском крае пострадали 45 человек. Это все находившиеся в транспортном средстве. У них травмы различной степени тяжести, сообщает краевой центр медицины катастроф. Из них 15 человек были госпитализированы. Среди них есть тяжело пострадавшие.