В Астраханской области пожар со свалки перекинулся на пять зданий
16 июля 202315:42
В Наримановском районе Астраханской области пожар на свалке твердых бытовых отходов перекинулся на пять строений. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Огонь распространился на площади три тысячи квадратных метров. Пожар перекинулся на четыре неэксплуатируемых строения и одно административное здание в поселке Трусово, уточнили в ведомстве.
Пострадавших нет. Пожарные локализовали возгорание.
При пожаре в селе Шайдуриха Свердловской области погибла женщина. Тело обнаружили при разборе сгоревшего здания, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru