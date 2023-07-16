В Астраханской области пожар со свалки перекинулся на пять зданий

В Наримановском районе Астраханской области пожар на свалке твердых бытовых отходов перекинулся на пять строений. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

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Огонь распространился на площади три тысячи квадратных метров. Пожар перекинулся на четыре неэксплуатируемых строения и одно административное здание в поселке Трусово, уточнили в ведомстве.

Пострадавших нет. Пожарные локализовали возгорание.

При пожаре в селе Шайдуриха Свердловской области погибла женщина. Тело обнаружили при разборе сгоревшего здания, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ПожарСвалкаАстраханская Область

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