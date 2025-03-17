В Астраханской области один человек пострадал при попытке атаки БПЛА
ВСУ попытались атаковать с помощью беспилотников объекты, включая ТЭК, на территории Астраханской области. Об этом сообщил глава региона Игорь Бабушкин в Telegram-канале.
«Рабочие смены заблаговременно эвакуированы. Средства РЭБ и ПВО отработали в штатном режиме. При падении БПЛА на территории объекта произошло возгорание», — написал губернатор.
Как отметил Бабушкин, ситуация контролируется, возгорание локализовали. При атаке пострадал один человек, его доставили в больницу.
Ранее беспилотники попытались атаковать Курскую область, на территории завода «Вагонмаш» в Железногорске обнаружили неразорвавшуюся часть БПЛА, напоминает 360.ru.
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