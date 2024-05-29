В Астрахани женщина упала в яму с кипятком
Женщина упала в яму с кипятком в Ленинском районе Астрахани, пострадавшая в реанимации, следственные органы проводят проверку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Следственного комитета по Астраханской области.
По данным правоохранителей, ЧП произошло утром 29 мая, 44-летняя местная жительница упала в кипяток, переходя дорогу у одного из домов на улице Савушкина. Пострадавшую доставили в медучреждение, предварительно, она получила ожоги 80% поверхности тела. Как позже уточнили в СК, земля провалилась прямо под астраханкой, когда та шла по дороге.
Ведомство начало проверку по факту ЧП, по ее итогам примут процессуальное решение.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru