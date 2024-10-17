В Астрахани женщина измазала кетчупом две иконы в храме

Полиция Астрахани задержала женщину, которая осквернила две иконы. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Уточняется, что инцидент произошёл в Успенском соборе в Астрахани. Здесь 48-летняя местная жительница измазала кетчупом православные иконы Николая Чудотворца и Казанской Божьей Матери.

«При разбирательстве она созналась в содеянном, однако внятно пояснить мотивы своего поступка не смогла, сославшись на душевную травму», — указали в ведомстве.

Отмечается, что материалы дела были переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

Ранее Вооружённые силы Украины в ходе боевых действий на территории Курской области разрушили Вознесенский храм-часовню в посёлке Краснооктябрьский Глушковского района, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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