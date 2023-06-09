СМИ: в Москве загорелся фитнес-клуб Moscow Fit

Пожар произошёл в московском фитнес-клубе Moscow Fit, сообщает Telegram-канал Mash.

Ребенок погиб при пожаре в дачном доме в Петербурге

По данным канала, в здании на Большой Семёновской улице полыхает третий этаж. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 20 человек.

Ранее в прокуратуре Москвы заявили, что в результате пожара в многоэтажном жилом доме на Ленинском проспекте погиб ребёнок 2013 года рождения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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