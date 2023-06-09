СМИ: в Москве загорелся фитнес-клуб Moscow Fit
9 июня 202318:21
Пожар произошёл в московском фитнес-клубе Moscow Fit, сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, в здании на Большой Семёновской улице полыхает третий этаж. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 20 человек.
Ранее в прокуратуре Москвы заявили, что в результате пожара в многоэтажном жилом доме на Ленинском проспекте погиб ребёнок 2013 года рождения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru