В Астрахани загорелась кровля административного здания

В Астрахани произошел пожар на крыше трехэтажного административного здания, охвативший площадь 200 квадратных метров, сообщаеися в Telegram-канале ГУ МЧС по Астраханской области.

По данным ведомства, в результате инцидента пострадавших нет. Инцидент произошел по адресу: Астрахань, Трусовский район, улица Мелиоративная, дом 12а.

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В сообщении уточняется, что в 19:47 (18:47 мск) в Главное управление поступило сообщение о пожаре на крыше трехэтажного административного здания на площади 200 квадратных метров.

В ведомстве сообщили, что пожарные и спасательные службы действуют в режиме повышенной готовности. На месте происшествия задействовано 10 единиц техники и 30 сотрудников МЧС, а также 2 единицы техники и 7 сотрудников от ГКУ «Волгоспас», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:АстраханьПожар

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