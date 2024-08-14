В Астрахани загорелась кровля административного здания

В сообщении уточняется, что в 19:47 (18:47 мск) в Главное управление поступило сообщение о пожаре на крыше трехэтажного административного здания на площади 200 квадратных метров.

В ведомстве сообщили, что пожарные и спасательные службы действуют в режиме повышенной готовности. На месте происшествия задействовано 10 единиц техники и 30 сотрудников МЧС, а также 2 единицы техники и 7 сотрудников от ГКУ «Волгоспас», передает «Радиоточка НСН».