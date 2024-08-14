В Астрахани загорелась кровля административного здания
В Астрахани произошел пожар на крыше трехэтажного административного здания, охвативший площадь 200 квадратных метров, сообщаеися в Telegram-канале ГУ МЧС по Астраханской области.
По данным ведомства, в результате инцидента пострадавших нет. Инцидент произошел по адресу: Астрахань, Трусовский район, улица Мелиоративная, дом 12а.
В сообщении уточняется, что в 19:47 (18:47 мск) в Главное управление поступило сообщение о пожаре на крыше трехэтажного административного здания на площади 200 квадратных метров.
В ведомстве сообщили, что пожарные и спасательные службы действуют в режиме повышенной готовности. На месте происшествия задействовано 10 единиц техники и 30 сотрудников МЧС, а также 2 единицы техники и 7 сотрудников от ГКУ «Волгоспас», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru