При частичном обрушении пятиэтажки в Астрахани погибла женщина

По предварительным данным, при обрушении пятиэтажного жилого дома в Астрахани погибла женщина, написал в своем Telegram-канале глава региона Игорь Бабушкин.

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По его словам, погибла жительница дома 1939 года рождения. Несколько человек числятся пропавшими без вести.

Продолжается разбор завалов. На месте работают 176 спасателей и 39 единиц техники.

В трех школах Астрахани открыты пункты временного размещения. Министерства и службы переведены на круглосуточный режим.

По данным областного главка МЧС, обрушились третий и четвертый подъезды. Эвакуировано 213 человек, из них 37 - дети, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина
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