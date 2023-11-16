При частичном обрушении пятиэтажки в Астрахани погибла женщина

По его словам, погибла жительница дома 1939 года рождения. Несколько человек числятся пропавшими без вести.

Продолжается разбор завалов. На месте работают 176 спасателей и 39 единиц техники.

В трех школах Астрахани открыты пункты временного размещения. Министерства и службы переведены на круглосуточный режим.

По данным областного главка МЧС, обрушились третий и четвертый подъезды. Эвакуировано 213 человек, из них 37 - дети, передает «Радиоточка НСН».

