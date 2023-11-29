СМИ: две жительницы Москвы умерли после отравления метадоном

По информации издания, погибшими являются 27-летняя уроженка Мурома Анастасия и 32-летняя Заала. Девушек обнаружила их подруга в квартире на Чертановской улице.

Анастасию госпитализировали в токсикологическое отделение. Врачи боролись за жизнь девушки, но не смогли спасти.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Красногорске метадоном отравился двухлетний ребенок. Возбуждено уголовное дело по статье о склонении к употреблению наркотических и психотропных веществ, передает «Радиоточка НСН».

