СМИ: две жительницы Москвы умерли после отравления метадоном
Две жительницы столицы скончались в результате отравления метадоном, пишет Telegram-канал Baza.
По информации издания, погибшими являются 27-летняя уроженка Мурома Анастасия и 32-летняя Заала. Девушек обнаружила их подруга в квартире на Чертановской улице.
Анастасию госпитализировали в токсикологическое отделение. Врачи боролись за жизнь девушки, но не смогли спасти.
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Красногорске метадоном отравился двухлетний ребенок. Возбуждено уголовное дело по статье о склонении к употреблению наркотических и психотропных веществ, передает «Радиоточка НСН».
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