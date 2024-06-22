В Астане загорелся 26-этажный жилой комплекс

В Астане загорелся 26-этажный жилой комплекс, сообщают очевидцы.

В Адыгее произошел пожар на нефтебазе после атаки БПЛА

По данным МЧС Казахстана, горит внешняя обшивка многоэтажки на проспекте Туран. Огонь распространился почти по всей верхней части здания. Комплекс Rixos Khan Shatyr Residences состоит из шести башен с жильем и двух башен с офисами.

Пожару присвоен повышенный ранг сложности, информации о пострадавших пока не поступало. На данный момент из здания эвакуировали восемь человек, в том числе ребёнка.

Ранее пожар произошел в Москве на парковке возле дома на Большой Филевской улице, сгорели четыре автомобиля, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ЭвакуацияПожарКазахстан

Горячие новости

Все новости

партнеры