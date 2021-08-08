В Армении разбился автомобиль с военнослужащими из России
Автомобиль с российскими военными разбился в Армении. в ДТП погиб военнослужащий российской базы, еще четверо ранены, передает "РИА Новости".
По предварительным данным, военнослужащий контрактной службы не справился с управлением личного автомобиля, в результате чего машина опрокинулась в кювет.
"В результате дорожно-транспортного происшествия один военнослужащий-контрактник от полученных травм скончался на месте. Четверых военнослужащих контрактной службы, находящихся в автомобиле во время ДТП, с травмами средней степени тяжести оперативно доставили в лечебное учреждение, где им была оказана вся необходимая медицинская помощь", - отмечается в сообщении. По факту ДТП командованием воинской части совместно с правоохранительными органами проводится проверка, заявили в пресс-службе.
Ранее в Самару вернулись пострадавшие в ДТП в Турции россияне.
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