В Армении погиб российский пограничник
В Армении в результате аварии погиб российский пограничник. Об этом сообщает портал криминальной хроники shamshyan.com.
Падение грузовика Минобороны Армении в ущелье произошло на трассе Ереван — Ерасх — Мегри в районе Араратской области.
«В результате аварии погиб российский пограничник, еще один соотечественник госпитализирован», - говорится в источнике.
Личности погибшего и пострадавшего сейчас устанавливают правоохранительные органы. На место происшествия выдвинулись погранвойска РФ.
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