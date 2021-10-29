В Армении погиб российский пограничник

В Армении в результате аварии погиб российский пограничник. Об этом сообщает портал криминальной хроники shamshyan.com.

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Падение грузовика Минобороны Армении в ущелье произошло на трассе Ереван — Ерасх — Мегри в районе Араратской области.

«В результате аварии погиб российский пограничник, еще один соотечественник госпитализирован», - говорится в источнике.

Личности погибшего и пострадавшего сейчас устанавливают правоохранительные органы. На место происшествия выдвинулись погранвойска РФ.

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ТЕГИ:АварияПограничникиАрмения
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