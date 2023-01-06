Пожарная сигнализация сработала в одном из корпусов МИД России

Она уточнила, что речь идёт о подвальных этажах, на месте работают сотрудники МЧС. По её словам, возможная причина срабатывания сигнализации - короткое замыкание.

«Пострадавших нет. Информация о том, что «имело место возгорание в рабочих помещениях», не соответствует действительности», - написала она.

По данным Telegram-канала «112», были эвакуированы 25 человек, площадь пожара составила два квадратных метра.

Ранее в Кемерове произошёл пожар в частном доме престарелых, погибли 22 человека, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

