Пожарная сигнализация сработала в одном из корпусов МИД России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале заявила, что в одном из корпусов здания министерства в техническом помещении сработала пожарная сигнализация.

Два человека погибли при пожаре в производственном здании в Петербурге

Она уточнила, что речь идёт о подвальных этажах, на месте работают сотрудники МЧС. По её словам, возможная причина срабатывания сигнализации - короткое замыкание.

«Пострадавших нет. Информация о том, что «имело место возгорание в рабочих помещениях», не соответствует действительности», - написала она.

По данным Telegram-канала «112», были эвакуированы 25 человек, площадь пожара составила два квадратных метра.

Ранее в Кемерове произошёл пожар в частном доме престарелых, погибли 22 человека, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ВозгораниеМария ЗахароваПожарМИД РФ
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