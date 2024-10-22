В Архангельской области при тушении ТЦ погибли двое пожарных
Двое пожарных погибли во время работы в торговом центре в Коноше Архангельской области. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты региона.
Отмечается, что пожар произошел вечером 21 октября, было зафиксировано факельное горение кровли. На место прибыли пожарные из части №31, двое из них — 38-летний Николай Шишкин и 36-летний Денис Тюкачев — вывели из здания женщину и вновь вошли в строение, предварительно, для дополнительной разведки и поиска пострадавших.
«В ходе разведки из-за высоких температур сработали пиротехнические изделия, которые продавались в специализированном магазине. Произошло обрушение перекрытий строения», — рассказали в агентстве.
В результате Шишкин и Тюкачев получили несовместимые с жизнью травмы.
Между тем в Донецкой Народной Республике украинские беспилотники атаковали пожарную часть, сбросив на территорию боеприпасы. Никто не пострадал.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru