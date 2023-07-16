В Архангельске загорелись сараи и нежилой дом
16 июля 202321:40
В Архангельске загорелись деревянные сараи и нежилой многоквартирный дом, заявили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Пожар произошел на улице Адмирала Кузнецова. Огонь распространился на площади 1,5 тысячи квадратных метров.
В ликвидации пожара участвуют 50 человек и 15 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.
Как сообщает «Радиоточка НСН», в Астраханской области в воскресенье произошел пожар на свалке твердых бытовых отходов. Возгорание ликвидировали, пострадавших нет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru