В Архангельске загорелись сараи и нежилой дом

В Архангельске загорелись деревянные сараи и нежилой многоквартирный дом, заявили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В Омске произошел пожар на крыше жилого дома

Пожар произошел на улице Адмирала Кузнецова. Огонь распространился на площади 1,5 тысячи квадратных метров.

В ликвидации пожара участвуют 50 человек и 15 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

Как сообщает «Радиоточка НСН», в Астраханской области в воскресенье произошел пожар на свалке твердых бытовых отходов. Возгорание ликвидировали, пострадавших нет.

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Фото: 68.mchs.gov.ru
ТЕГИ:ПожарАрхангельск

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