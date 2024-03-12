В Архангельске автобус врезался в световую опору
Водитель автобуса МАЗ в Архангельске не справился с управлением и врезался в световую опору. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД региона.
В полиции уточнили, инцидент произошёл на Маймаксанском шоссе. В результате ДТП пострадали три человека.
«Пострадали водитель 1988 года рождения, а также два пассажира: женщины 1976 и 1969 годов рождения», - рассказали в автоинспекции.
В региональной прокуратуре указали, что, по предварительным данным, водитель автобуса выбрал ненадлежащий скоростной режим.
Ранее микроавтобус с 11 пассажирами съехал с дороги и перевернулся в Кольском районе Мурманской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru