В Аргентине разбился самолет с медиками

При посадке в международном аэропорту Антонио Пароди, который располагается неподалеку от аргентинского города Эскель, крушение потерпел самолет с медработниками на борту. По предварительным данным, в результате ЧП погибли два человека.

Между тем, местные СМИ отмечают, что на борту Learjet 35 находились 4 человека: врач, медсестра и два пилот. Она транспортировали трехлетнего ребёнка с заболеванием сердца. Предполагается, что крушение произошло по причине плохой видимости в районе посадки. На месте ЧП работают экстренные службы, пишут Известия.