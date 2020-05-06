В Аргентине разбился самолет с медиками

При посадке в международном аэропорту Антонио Пароди, который располагается неподалеку от аргентинского города Эскель, крушение потерпел самолет с медработниками на борту. По предварительным данным, в результате ЧП погибли два человека.

Между тем, местные СМИ отмечают, что на борту Learjet 35 находились 4 человека: врач, медсестра и два пилот. Она транспортировали трехлетнего ребёнка с заболеванием сердца. Предполагается, что крушение произошло по причине плохой видимости в районе посадки. На месте ЧП работают экстренные службы, пишут Известия.

На Украине при крушении самолета погибли два человека

В конце марта НСН писала, что на Филиппинах произошло крушение самолета, принадлежащего авиакомпании Lion Air. Борт направлялся в Токио, пишет издание Philippine Daily Inquirer.

Известно, что лайнер загорелся на взлетно-посадочной полосе аэропорта Манилы. После этого самолет взорвался, информирует портал Rappler.

По данным СМИ, на борту было шесть пассажиров (в том числе гражданин Канады, которому требовалось лечение) и два члена экипажа. Никто не выжил, отмечает РИА Новости.

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ФОТО: bomberpilot
ТЕГИ:МедикиКрушениеСамолетАргентина
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