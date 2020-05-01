На Украине при крушении самолета погибли два человека

В Днепропетровской области Украины потерпел крушение одномоторный самолет, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на госслужбу страны по ЧС.

Крушение четырехместного самолета произошло днем в пятницу. Информация о происшествии поступила спасателям в 16.26 (совпадает с мск).

Отмечается, что после падения самолет загорелся. Пожар на месте происшествия был ликвидирован спасателями.

Выясняются обстоятельства произошедшего.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Крушение СамолётаУкраина
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