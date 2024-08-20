У берегов южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,4

Землетрясение магнитудой 5,4 зарегистрировали у побережья южных Курил. Об этом сообщило главное управление МЧС по Сахалинской области.

На Камчатке свыше 20 домов получили повреждения в результате землетрясения

По данным ведомства, толчки были зафиксированы во вторник в 19:24 (11:24 мск).

«Эпицентр находился в Тихом океане в 54 километрах восточнее села Малокурильское на острове Шикотан, очаг – на глубине 95 километров», — указали в МЧС.

Отмечается, что землетрясение силой до 3 баллов ощущалось в Южно-Курильске, селах Малокурильское и Крабозаводское.

Ранее на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,0, в дальнейшем было зарегистрировано около 15 афтершоков, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МЧСЗемлетрясениеКурильские Острова

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