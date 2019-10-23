В Англии обнаружен грузовик с 39 трупами
В городе Грейс на юго-востоке Англии (графство Эссекс) обнаружен грузовик, внутри которого находились 39 мертвых человек. Об этом сообщает Sky News. Источник отмечает, что водитель транспортного средства задержан, им оказался 25-летний мужчина из Северной Ирландии.
Как отмечает RT, по предварительной информации, грузовик прибыл в Англию из Болгарии. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют личности погибших и детали происшествия. Сейчас известно, что среди 39 обнаруженных мертвых людей – по меньшей мере – один подросток.
Ранее НСН писала, что в Подмосковье нашли останки депутата заксобрания Раменского района и троих ее родственников, которые пропали еще в 2012 году. В правоохранительных органах считают, что с ними расправились по приказу криминального авторитета Олега Шишканова.
В Следственном комитете считают, что гендиректор ЗАО «Племзавод Раменское», ее муж, сын и сестра были убиты из-за отказа депутата передать бандитам земельные участки, сообщает RT.
При поиске останков сотрудники МВД и ФСБ исследовали площадь в 2 тыс. кв. метров в районе дачного массива. Раскопки шли 12 дней. Останки были найдены на глубине четырех метров, установлено, что два человека были застрелены, передает РИА ФАН.
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