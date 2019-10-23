В Англии обнаружен грузовик с 39 трупами

В городе Грейс на юго-востоке Англии (графство Эссекс) обнаружен грузовик, внутри которого находились 39 мертвых человек. Об этом сообщает Sky News. Источник отмечает, что водитель транспортного средства задержан, им оказался 25-летний мужчина из Северной Ирландии.

Как отмечает RT, по предварительной информации, грузовик прибыл в Англию из Болгарии. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют личности погибших и детали происшествия. Сейчас известно, что среди 39 обнаруженных мертвых людей – по меньшей мере – один подросток.