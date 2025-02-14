В Анапе загорелся пансионат на тысяче квадратных метров

В станице Благовещенской в Анапе произошел пожар в пансионате площадью 1 тысяча квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.

По данным ведомства, огонь охватил жилой корпус и здание общепита. Из здания эвакуировали 26 человек.