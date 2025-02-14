В Анапе загорелся пансионат на тысяче квадратных метров
14 февраля 202519:42
В станице Благовещенской в Анапе произошел пожар в пансионате площадью 1 тысяча квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.
По данным ведомства, огонь охватил жилой корпус и здание общепита. Из здания эвакуировали 26 человек.
Предварительно, пострадавших нет. На месте работают 79 специалистов и 25 единиц техники.
Причины возгорания устанавливаются, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru