В Анапе загорелся пансионат на тысяче квадратных метров

В станице Благовещенской в Анапе произошел пожар в пансионате площадью 1 тысяча квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.

По данным ведомства, огонь охватил жилой корпус и здание общепита. Из здания эвакуировали 26 человек.

При пожаре в подмосковной деревне Подолино погибли три человека

Предварительно, пострадавших нет. На месте работают 79 специалистов и 25 единиц техники.

Причины возгорания устанавливаются, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: МЧС России
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