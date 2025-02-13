При пожаре в подмосковной деревне Подолино погибли три человека
Пожар произошел в частном доме в деревне Подолино в Дмитровском городском округе Московской области, есть погибшие, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
По данным ведомства, ЧП произошло ночью 13 февраля. При ликвидации возгорания обнаружили тела трех человек: двух мужчин и женщины.
«Предварительной причиной... явилась неисправность печного оборудования», — указали в СК.
Правоохранители возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.
Ранее в селе Новая Чигла Воронежской области при пожаре в жилом доме погибли два маленьких ребенка, пишет «Свободная пресса».
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