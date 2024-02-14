В Анапе полностью потушили пожар в многоэтажке
14 февраля 202408:32
Пожар в многоэтажном доме в Анапе полностью потушили. Об этом сообщили в МЧС.
«Огнеборцы ... полностью ликвидировали пожар. Причину предстоит установить экспертам», — указали в ведомстве.
Как отметили в управлении МЧС по Краснодарскому краю, пожар в Анапе ликвидировали в 03:57 мск, в борьбе с огнем были задействованы 146 специалистов и 48 единиц техники.
ЧП произошло накануне, в 11-этажном доме загорелась мансарда. Площадь пожара составила свыше 1 000 кв. м, отмечает «Свободная пресса». Позже у здания частично обрушилась крыша, пишет Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru