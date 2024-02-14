В Анапе полностью потушили пожар в многоэтажке

«Огнеборцы ... полностью ликвидировали пожар. Причину предстоит установить экспертам», — указали в ведомстве.

Как отметили в управлении МЧС по Краснодарскому краю, пожар в Анапе ликвидировали в 03:57 мск, в борьбе с огнем были задействованы 146 специалистов и 48 единиц техники.

ЧП произошло накануне, в 11-этажном доме загорелась мансарда. Площадь пожара составила свыше 1 000 кв. м, отмечает «Свободная пресса». Позже у здания частично обрушилась крыша, пишет Ura.ru.

