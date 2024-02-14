Полыхающая многоэтажка в Анапе оказалась самостроем
В Анапе загоревшийся 11-этажный дом является самостроем, сообщила в Telegram администрация Краснодарского края.
Пожар произошел в жилом доме на Объездной улице. Огонь охватил мансардный этаж, который строился в отсутствие проектной и разрешительной документации. В 2011 году суд признал право собственности на квартиры в многоэтажке. Объект вводили поквартирно.
Из здания удалось эвакуировать всех жильцов.
Жителей пострадавшего дома доставили в пункты временного размещения. Людей обеспечат проживанием и горячим питанием.
Мансарда горящей многоэтажки обрушилась. В результате повреждены 32 квартиры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Полыхающая многоэтажка в Анапе оказалась самостроем
- Трехлетняя девочка скончалась во время лечения зубов в Твери
- Антонов прокомментировал интерес к интервью Путина в США
- В Петербурге школьник порвал промежность, сдавая комплекс ГТО
- Госдума: Европа устала кормить военную машину Украины
- СМИ: на бывшем заводе Nissan в Петербурге появились кроссоверы XCITE
- СМИ: переговоры по освобождению заложников в Газе вступили в решающую стадию
- Военную базу США на востоке Сирии атаковали трижды за час
- Эстонские пограничники начали предупреждать россиян о возможном закрытии границы
- Байден обвинил Трампа в провоцировании атаки России на НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru