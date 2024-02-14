Полыхающая многоэтажка в Анапе оказалась самостроем

Пожар произошел в жилом доме на Объездной улице. Огонь охватил мансардный этаж, который строился в отсутствие проектной и разрешительной документации. В 2011 году суд признал право собственности на квартиры в многоэтажке. Объект вводили поквартирно.

Из здания удалось эвакуировать всех жильцов.

Жителей пострадавшего дома доставили в пункты временного размещения. Людей обеспечат проживанием и горячим питанием.

Мансарда горящей многоэтажки обрушилась. В результате повреждены 32 квартиры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

