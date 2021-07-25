Скончался избитый в драке министр связи Амурской области Александр Курдюков

«Вчера вечером умер Александр Михайлович Курдюков. Работали с ним в Правительстве. Он был министром цифрового развития и связи Амурской области. Светлая память. Ушел очень рано», — сообщил глава региона.

Драка с участием Курдюкова произошла 17 июля. Чиновника госпитализировали с несколькими серьезными травмами, в том числе черепно-мозговой.

Александр Курдюков работал в должности министра цифрового развития и связи Амурской области с января 2021 года. Его карьера в руководстве региона началась в 2010 году с должности начальника отдела автоматизации и информационных технологий министерства социальной защиты населения Приамурья.

