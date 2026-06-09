В Оренбурге сошли с рельсов вагоны с металлом

Два вагона с металлом сошли с рельсов без опрокидывания в Оренбурге. Об этом говорится в сообщении Уральской транспортной прокуратуры.

«9 июня 2026 года около 03:00 на подъездных путях необщего пользования ООО "АС Южный Урал" в городе Оренбурге при проведении маневровых работ произошел сход двух вагонов с металлом», - отмечает ведомство.

Никто не пострадал, задержек в движении поездов нет. Проводятся ремонтно-восстановительные работы.

Ранее в Подмосковье на участке между станциями Луховицы и Зарайск сошел с рельсов и опрокинулся тепловоз, было возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, напоминает 360.ru.

