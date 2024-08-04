В Амурской области при столкновении двух автомобилей погибли четыре человека

Автомобили Renault Kaptur и Toyota Harrier столкнулись на федеральной трассе «Амур» в Магдагачинском районе. Погибли водитель и пассажиры «Рено» и пассажир «Тойоты».

Водителя «Тойоты» доставили в больницу.

Ранее в ДТП на Варшавском шоссе в Москве погибли три человека, передает «Радиоточка НСН».

