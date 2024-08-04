В Амурской области при столкновении двух автомобилей погибли четыре человека

Жертвами дорожно-транспортного происшествия в Амурской области стали четыре человека, сообщили в правоохранительных органах.

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Красноярском крае выросло до 25

Автомобили Renault Kaptur и Toyota Harrier столкнулись на федеральной трассе «Амур» в Магдагачинском районе. Погибли водитель и пассажиры «Рено» и пассажир «Тойоты».

Водителя «Тойоты» доставили в больницу.

Ранее в ДТП на Варшавском шоссе в Москве погибли три человека, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:АвтомобилиДТПАмурская Область

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