Число пострадавших в ДТП с автобусом в Красноярском крае выросло до 25
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Красноярском крае выросло до 25, сообщили в Минздраве.
По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, после чего транспортное средство съехало в кювет и перевернулось, отметили в Следственном комитете региона.
В момент ДТП в автобусе было 30 пассажиров, в том числе четверо детей. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.
Ранее четыре легковых автомобиля и грузовик столкнулись на трассе Новороссийск-Керчь в Краснодарском крае, один человек погиб, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru