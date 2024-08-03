Число пострадавших в ДТП с автобусом в Красноярском крае выросло до 25

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, после чего транспортное средство съехало в кювет и перевернулось, отметили в Следственном комитете региона.

В момент ДТП в автобусе было 30 пассажиров, в том числе четверо детей. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.

Ранее четыре легковых автомобиля и грузовик столкнулись на трассе Новороссийск-Керчь в Краснодарском крае, один человек погиб, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

