Пять поездов задерживаются из-за схода вагонов в Нижегородской области
Пять пассажирских поездов опаздывают из-за схода вагонов в Нижегородской области. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Горьковской железной дороги.
Задержан пассажирский поезд №90, следующий из Нижнего Новгорода в Воркуту, он опаздывает на 2 часа 30 минут. По данным пресс-службы, задерживаются также поезда №12, следующий по маршруту Москва - Новый Уренгой, а также №11 (Новый Уренгой - Москва), №92 (Москва - Северобайкальск), №109 (Новый Уренгой - Москва).
Также сокращен маршрут двух пригородных поездов, следующих из Нижнего Новгорода в Урень, а также из Шахуньи в Урень. Причиной этого стало столкновение автомобиля марки Land Rover и вагона грузового состава на регулируемом переезде около станции Шеманиха, произошедшее в 18:00.
С путей сошли восемь пустых вагонов, была повреждена опора контактной сети. В пресс-службе уточнили, что для устранения последствий задействованы восстановительные поезда со станций Нижний Новгород и Шахунья.
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