В Амурской области из-за обвала на руднике ввели региональный режим ЧС
Региональный режим чрезвычайной ситуации ввели в Амурской области на фоне обрушения на руднике «Пионер» в Зейском округе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Соответствующее решение приняла комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС на заседании, которое провел губернатор области Василий Орлов. Меры будут действовать для мобилизации всех сил и средств.
Обвал на руднике «Пионер» произошел накануне, отмечалось, что под завалами могут находиться до 15 человек, напоминает телеканал «360». Позже власти уточнили, что в момент аварии на участке находились работники подрядной организации, специализирующейся на горнопроходческих и горно-капитальных работах. Предварительно, все сотрудники — вахтовые рабочие из других регионов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru