В Амурской области из-за обвала на руднике ввели региональный режим ЧС

Региональный режим чрезвычайной ситуации ввели в Амурской области на фоне обрушения на руднике «Пионер» в Зейском округе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Покровский рудник» подтвердил, что в обрушившейся шахте находятся 13 человек

Соответствующее решение приняла комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС на заседании, которое провел губернатор области Василий Орлов. Меры будут действовать для мобилизации всех сил и средств.

Обвал на руднике «Пионер» произошел накануне, отмечалось, что под завалами могут находиться до 15 человек, напоминает телеканал «360». Позже власти уточнили, что в момент аварии на участке находились работники подрядной организации, специализирующейся на горнопроходческих и горно-капитальных работах. Предварительно, все сотрудники — вахтовые рабочие из других регионов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияАмурская Область

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