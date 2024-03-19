«Покровский рудник» подтвердил, что в обрушившейся шахте находятся 13 человек
19 марта 202405:33
«Покровский рудник» подтвердил, что в шахте в Амурской области, где произошло обрушение, находятся 13 человек, сообщает РИА Новости.
Ранее стало известно, что под завалами на руднике в Приамурье могут находиться 15 человек.
Ми-8 МЧС России, на борту которого находятся 13 спасателей и специальное оборудование, вылетел из Хабаровского края в Амурскую область на спасение шахтеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru