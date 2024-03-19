«Покровский рудник» подтвердил, что в обрушившейся шахте находятся 13 человек

«Покровский рудник» подтвердил, что в шахте в Амурской области, где произошло обрушение, находятся 13 человек, сообщает РИА Новости.

На шахте в Амурской области произошел обвал горных пород

Ранее стало известно, что под завалами на руднике в Приамурье могут находиться 15 человек.

Ми-8 МЧС России, на борту которого находятся 13 спасателей и специальное оборудование, вылетел из Хабаровского края в Амурскую область на спасение шахтеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/ Павел Лисицын
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