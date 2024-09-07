В американском штате Мэриленд при стрельбе в школе погиб подросток

По данным СМИ, в школьном туалете после конфликта один ученик тяжело ранил другого, применив огнестрельное оружие. После стрелявший спешно покинул здание, однако спустя несколько минут полицейские задержали нападавшего неподалеку.

В результате ЧП был ранен подросток. Ему оказали первую помощь на месте и госпитализировали, однако позднее пострадавший умер в больнице.

Полиция начала расследование по факту произошедшего.

