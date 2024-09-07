В американском штате Мэриленд при стрельбе в школе погиб подросток
Стрельба произошла в школе в американском Джоппатауне (штат Мэриленд), в результате погиб один человек. Об этом сообщает телекомпания ABC.
По данным СМИ, в школьном туалете после конфликта один ученик тяжело ранил другого, применив огнестрельное оружие. После стрелявший спешно покинул здание, однако спустя несколько минут полицейские задержали нападавшего неподалеку.
В результате ЧП был ранен подросток. Ему оказали первую помощь на месте и госпитализировали, однако позднее пострадавший умер в больнице.
Полиция начала расследование по факту произошедшего.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Корабль Starliner отстыковался от МКС и отправился на Землю
- В Воронежской области в результате падения БПЛА возник пожар
- В американском штате Мэриленд при стрельбе в школе погиб подросток
- В Новой Зеландии зафиксировали землетрясение магнитудой 5
- Глава Минтранса поддержал строительство моста через Алдан в Якутии
- Умер бразильский композитор и пианист Сержио Мендес
- В Египте обнаружили меч фараона Рамзеса II
- Аргентина призвала МУС выдать ордер на арест президента Венесуэлы
- Rutube полностью восстановил работу после сбоя
- Ведение реестра воинского учета перейдет к Министерству обороны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru