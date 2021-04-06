В штате Мэриленд неизвестный застрелил двух человек

Три человека погибли в результате стрельбы в городе Фредерик в американском штате Мэриленд к северу от Вашингтона. Об этом сообщается на странице правоохранительных органов США в Twitter.

Инцидент произошел утром на окраине города, где расположены компании, занимающиеся поставками камня и транспортными перевозками.