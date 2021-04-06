Житель подмосковного Зеленограда стрелял в прохожих холостыми патронами
Житель Зеленограда стрелял по представителям правоохранительных органов из окна своей квартиры холостыми патронами. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник.
В настоящий момент нарушитель задержан. В его квартире также обнаружили винтовку. Отмечается, что токсикологическая экспертиза установила у подозреваемого сильную степень опьянения.
Агентство передает, что оружие в квартире мужчины обнаружил курьер, передававший злоумышленнику продукты. Он же позвонил в полицию.
При этом мужчина не открыл дверь, когда к нему пришли с обыском. Он дождался выхода полицейских на улицу, после чего открыл огонь из охолощенного автомата Калашникова.
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