В американском штате Луизиана произошла перестрелка в супермаркете

В популярном американском супермаркете Walmart в городе Батон-Руж (Луизиана) произошла перестрелка. Участниками вооруженного конфликта стали двое мужчин, сообщает ТАСС.

По информации агентства, мужчины показали пистолеты и пустили пули друг в друга после словесной ссоры. В результате пострадал один из покупателей магазина, не участвовавший в разборках. Его госпитализировали.

Сообщается, что задержан лишь один из мужчин, второй скрылся, его поиски ведут полицейские.

Напомним, за последнюю неделю в различных штатах Америки произошло несколько инцидентов с огнестрельным оружием. Так, 4 августа в американском Чикаго неизвестный из машины расстреливал людей на улице, пострадали не менее семи человек. В тот же день в центре Дейтона, штат Огайо в результате стрельбы погибли девять человек, еще 27 пострадали. В aмерикaнском городе Эль-Пасо штaтa Техас стрельба 3 августа унесла жизни 22 человек, еще 40 были ранены.

После произошедшего президент США поручил разработать закон, предусматривающий смертную казнь за массовые убийства.

