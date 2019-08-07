В американском штате Луизиана произошла перестрелка в супермаркете
В популярном американском супермаркете Walmart в городе Батон-Руж (Луизиана) произошла перестрелка. Участниками вооруженного конфликта стали двое мужчин, сообщает ТАСС.
По информации агентства, мужчины показали пистолеты и пустили пули друг в друга после словесной ссоры. В результате пострадал один из покупателей магазина, не участвовавший в разборках. Его госпитализировали.
Сообщается, что задержан лишь один из мужчин, второй скрылся, его поиски ведут полицейские.
Напомним, за последнюю неделю в различных штатах Америки произошло несколько инцидентов с огнестрельным оружием. Так, 4 августа в американском Чикаго неизвестный из машины расстреливал людей на улице, пострадали не менее семи человек. В тот же день в центре Дейтона, штат Огайо в результате стрельбы погибли девять человек, еще 27 пострадали. В aмерикaнском городе Эль-Пасо штaтa Техас стрельба 3 августа унесла жизни 22 человек, еще 40 были ранены.
После произошедшего президент США поручил разработать закон, предусматривающий смертную казнь за массовые убийства.
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