В американском Миннеаполисе продолжаются беспорядки из-за гибели афроамериканца
В городе Миннеаполис в штате Миннесота из-за протестов после гибели афроамериканца была закрыта линия метро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службу общественного транспорта Metro Transit.
Афроамериканец Джордж Флойд погиб во время задержания полицией. Ряд политиков и общественных деятелей назвали случившееся убийством. Городской транспорт в официальном заявлении назвали небезопасным для пассажиров и работников и отметили, что синяя ветка метро будет закрыта на неопределенный срок, до последующего уведомления.
Как передает агентство, задерживаются также некоторые автобусные маршруты.
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