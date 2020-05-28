В американском Миннеаполисе продолжаются беспорядки из-за гибели афроамериканца

В городе Миннеаполис в штате Миннесота из-за протестов после гибели афроамериканца была закрыта линия метро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службу общественного транспорта Metro Transit.

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Афроамериканец Джордж Флойд погиб во время задержания полицией. Ряд политиков и общественных деятелей назвали случившееся убийством. Городской транспорт в официальном заявлении назвали небезопасным для пассажиров и работников и отметили, что синяя ветка метро будет закрыта на неопределенный срок, до последующего уведомления.

Как передает агентство, задерживаются также некоторые автобусные маршруты.

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ФОТО: РИА Новости/Джереми Хоган
ТЕГИ:МетрополитенСшаБеспорядки
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