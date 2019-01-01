Темнокожая Бонд вместо британского аристократа. Толерантность против режиссеров

Темнокожая актриса Лашана Линч исполнит роль агента 007 в 25-ом фильме бондианы. Согласно сюжету, Бонд отправляется отдыхать на Ямайку, а на службе его заменит женщина, с которой агент-мужчина встретится вскоре встретится. Решение заменить брутального Бонда привлекательной женщиной могло быть принято под влиянием соавтора картины Фиби Уоллер-Бридж, которая известна своими феминистическими взглядами.

В эфире НСН кинокритик Давид Шнейдеров рассказал, как скажутся на рейтинге фильма такие изменения.

«Агентом 007 может быть только мужчина и только англичанин. Ни белый американец, ни афроамериканец, ни китайско-американец агентом 007 быть не может. Это неуважение к памяти Яна Флеминга, который создал агента 007 Джеймса Бонда, а не Джину Бонд. Он создал его элегантным мужчиной, который умеет носить фрак, любить женщин, пить водку с мартини. Я отношусь к этому крайне отрицательно и считаю, что количество поклонников резко уменьшится. Мне идея категорически не нравится, я ее не принимаю. Бонд должен быть темноволосым, и,прежде всего, он должен быть аристократом. Ни один Бонд не умел носить смокинг так, как его носил Коннери и Броснан (британские актеры, сыгравшие Бонда в разные годы - НСН)» - отметил он.

Давид Шнейдеров также добавил, что толерантность режиссеров - лишь влияние различных общественных движений.

«На мой взгляд, это печальная тенденция, когда к слову «толерантность» примешивают все, что угодно. Следующим шагом – агент 007 будет инвалидом, афроамериканцем и лицом нетрадиционной сексуальной ориентации. Мне кажется, это дань очень печальной моде. Это, безусловно, феминистские движения и «#MeToo», которые начинают диктовать свои условия. Также это движение афроамериканцев, которые заявляют, что слишком мало Оскаров вручается не белым артистам» - заключил он.

Напомним, ранее в интернете разразился скандал из-за темнокожей актрисы Холли Бейли, утвержденной на роль русалочки Ариэль в одноименном фильме. Мнения о том, какой должна быть русалка на самом деле разошлись: одни полагают, что необходимо повторить образ из мультфильма, другие с восторгом принимают «новую» русалочку.

Еще одно проявление толерантности компании Disney, которое потрясло сеть –появление гея в фильме «Красавица и Чудовище». Сценаристы решили, что подручный злодея Гастона, ЛеФу, обязан быть открытым гомосексуалистом. Многие заявляют, что в финале фильма был даже своеобразный каминг-аут персонажей.

Кроме того, в сети бурно обсуждают сериал от Netflix, премьера которого состоится в ноябре 2019. Главная героиня, Цири – причина массовых обсуждений в интернете – описана в книге как хрупкая девушка с белыми волосами, зелеными миндалевидными глазами и огромным шрамом на пол-лица, похожую актрису нашли и для польской экранизации. Однако, стало известно, что на роль этого персонажа в сериале ищут девушку из представительниц этнических меньшинств. Фанатское сообщество взбунтовалось и даже запустило петицию с требованием не ставить национальную принадлежность условием для кастинга. В свое оправдание Лорен Шмидт, исполнительный продюсер сериала, заявила, что не собиралась глобально менять внешность главных героев.

Не пощадила тенденция к политкорректности и произведение Шекспира. В спектакле по мотивам трагедии «Ромео и Джульетта» на Бродвейской сцене главную роль сыграла темнокожая актриса Кондола Рашад, ее возлюбленным Ромео стал Орландо Блум. Постановка получилась весьма демократичной, но далекой от авторского замысла.

Но и здесь режиссеры экранизаций классики не остановились. В сериале по роману Виктора Гюго «Отверженные» (2018) инспектора Жавера сыграл британский афроамериканец Дэвид Ойелоуо. До этого режиссеры уже снимали экранизации этого романа, но ни в одной из них еще не было такого проявления политкорректности.

Также в 2018 году вышел фильм «Две королевы», повествующий о противостоянии Марии Стюарт и Елизаветы 1. При этом роль реального исторического персонажа, посла Англии при Шотландском дворе, лорда Томаса Рэндолфа, исполнил афроамериканец Эдриан Лестер. А вот фрейлину королевы Елизаветы сыграла англо-китаянка Джемма Чен.



