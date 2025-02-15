В Алтайском крае сотрудники МЧС спасли мальчика, который упал в заброшенный погреб

В Алтайском крае сотрудники МЧС спасли 14-летнего мальчика, который упал в заброшенный погреб, сообщили в ведомстве.

В Кировской области полицейские спасли мальчика, которого завалило снегом

Там отметили, что спасатели вытащили пострадавшего с помощью лестницы, до этого мальчик долгое время провел в ледяной воде.

Прибывшие врачи осмотрели ребенка, после чего пожарные отвезли его домой.

Ранее сотрудники МЧС России спасли двух охотников и трех собак, которые провели четыре месяца в тайге в Красноярском крае, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: МЧС России
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