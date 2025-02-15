В Алтайском крае сотрудники МЧС спасли мальчика, который упал в заброшенный погреб
15 февраля 202518:07
В Алтайском крае сотрудники МЧС спасли 14-летнего мальчика, который упал в заброшенный погреб, сообщили в ведомстве.
Там отметили, что спасатели вытащили пострадавшего с помощью лестницы, до этого мальчик долгое время провел в ледяной воде.
Прибывшие врачи осмотрели ребенка, после чего пожарные отвезли его домой.
Ранее сотрудники МЧС России спасли двух охотников и трех собак, которые провели четыре месяца в тайге в Красноярском крае, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru