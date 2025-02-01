В Кировской области полицейские спасли мальчика, которого завалило снегом
Куча снега с крыши обрушилась на восьмилетнего ребенка во время прогулки по поселку Нагорский Кировской области, в результате чего мальчик просидел в сугробе около пяти часов, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Мама мальчика забила тревогу, когда ребенок не вернулся с прогулки. Женщина обратилась в полицию, после чего ребенка стали искать всем поселком.
Во время исследования маршрутов, по которым обычно ходил мальчик, сотрудники МВД заметили странную кучу снега. Они стали разгребать сугроб и нашли там «ватрушку», на которой катался мальчик, а затем и его самого. Ребенка с признаками переохлаждения на скорой увезли в больницу.
В МВД теперь проверяют владельца здания, который вовремя не очистил крышу от снега.
Ранее детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова заявила «Радиоточке НСН», что в России необходимо изъять «ватрушки» из свободной продажи и заменить их «ледянками».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru