В Кировской области полицейские спасли мальчика, которого завалило снегом

Мама мальчика забила тревогу, когда ребенок не вернулся с прогулки. Женщина обратилась в полицию, после чего ребенка стали искать всем поселком.



Во время исследования маршрутов, по которым обычно ходил мальчик, сотрудники МВД заметили странную кучу снега. Они стали разгребать сугроб и нашли там «ватрушку», на которой катался мальчик, а затем и его самого. Ребенка с признаками переохлаждения на скорой увезли в больницу.



В МВД теперь проверяют владельца здания, который вовремя не очистил крышу от снега.

Ранее детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова заявила «Радиоточке НСН», что в России необходимо изъять «ватрушки» из свободной продажи и заменить их «ледянками».

